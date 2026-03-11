Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Le Bayern Munich a battu l'Atalanta Bergame 1-6, mais Alphonso Davies, qui faisait son retour à la compétition, est de nouveau sorti sur blessure.

En écrasant l'Atalanta 1-6, le Bayern Munich de Vincent Kompany a quasiment validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois ont été impitoyables en Italie.

C'était aussi le retour à la compétition d'Alphonso Davies. Le Canadien s'était blessé fin février en championnat contre Francfort. Entré en jeu à la pause, le latéral gauche n’a pas tardé à se montrer décisif.

À la 64e minute, il a délivré une passe décisive à Michael Olise pour le cinquième but bavarois. Mais son retour a été de courte durée. À la 71e minute, Davies a dû céder sa place, touché physiquement, alors qu'il revenait tout juste sur les terrains.

Davies de nouveau touché

Après la rencontre, Kompany a confirmé la blessure de son joueur. "Alphonso sera absent pendant un moment mais heureusement pas trop longtemps. Avec la profondeur que nous avons dans le groupe, on va gérer."

Le match retour à Munich s'annonce comme une formalité pour les Allemands. Ils ont les yeux rivés sur le prochain tour de la compétition. Le Bayern affrontera en quart de finale le vainqueur du choc entre le Real Madrid et Manchester City.