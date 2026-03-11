Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Plusieurs grands médias européens ont salué l'incroyable performance du Bayern Munich de Vincent Kompany.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany impressionne toute l'Europe cette saison. L'équipe du coach belge enchaîne les victoires et semble difficile à arrêter, quel que soit l'adversaire.

En Bundesliga, les Bavarois occupent la première place avec onze points d'avance sur le Borussia Dortmund. Le club est aussi en demi-finale de la Coupe d'Allemagne et a un pied et demi en quarts de finale de la Ligue des champions.

Mardi soir, le Bayern Munich a surclassé l'Atalanta en Italie. Les Bavarois se sont imposés 1-6 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une victoire encore plus impressionnante quand on sait que Harry Kane n'a pas joué.

L'Europe impressionnée par le Bayern

La presse européenne est unanime après ce festival offensif. En Italie, Tuttosport parle d'un Bayern "machine de guerre" après cette grosse défaite de l'Atalanta à Bergame. En France, L'Équipe évoque un Bayern qui "écrase l'Atalanta".

La BBC met en avant la prestation de Michael Olise, très en vue en l'absence de Kane. Pour Sky Allemagne, cette victoire permet au Bayern de regarder vers les quarts de finale.