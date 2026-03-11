Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème
Photo: © photonews
Qui l'aurait cru il y a un mois ? Mihajlo Ilic enchaîne les titularisations sous Jérémy Taravel et relance son avenir à Anderlecht.

Anderlecht aligne le duo Ilic – Diarra en défense. Pour le second, il n'y a pas eu de doute, même sous Besnik Hasi. En revanche, le premier n'a reçu sa chance que durant le mois écoulé, sous la direction de Jérémy Taravel.

Ilic a relégué Hey sur le banc

Ilic a poussé Hey sur le banc. Jusqu'à présent, le joueur fait très bonne impression. Le week-end dernier au Jan Breydel, il a tenu tête au Club de Bruges avec beaucoup d'assurance.

L'avenir s'annonce radicalement différent pour le défenseur central serbe de 22 ans. Il a réussi à faire oublier les doutes de l'époque Hasi et affiche une confiance absolue sur le terrain.

Ilic veut rester à Anderlecht, mais…

Le joueur, prêté par Bologne, aimerait rester en Belgique et poursuivre l'aventure à Anderlecht. D'après Het Nieuwsblad, l'option d’achat est tout trop élevée pour Anderlecht.


Celle-ci s'élèverait à 5,5 millions d'euros. Une somme importante pour Anderlecht, qui ne souhaite pas dépenser autant. De leur côté, les Italiens avaient payé près de cinq millions d'euros pour le défenseur.

