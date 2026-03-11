La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

Ce mercredi soir, la suite des 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions, avec notamment un choc entre le Real Madrid et Manchester City. Une affiche observée de près... par Vincent Kompany.

Qualifié au détriment du SL Benfica en barrages, le Real Madrid de Thibaut Courtois poursuit sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l'un des autres gros morceaux de la compétition, Manchester City, ce mercredi en 1/8e de finale aller.

Une véritable affiche à ce stade de la compétition, qui devrait nous permettre d'assister à un duel entre Diables Rouges, avec bien sûr Courtois d'un côté et Jérémy Doku de l'autre.

Auteur d'une passe décisive ce week-end contre Newcastle, le Cityzen n'est cependant pas assuré de sa place de titulaire, puisque Pep Guardiola aime composer avec toute la profondeur de son effectif et que Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Omar Marmoush ou encore Rayan Cherki se sont aussi montrés très en forme ces dernières semaines.

La revanche de Thibaut Courtois contre Jeremy Doku ?

Les deux Belges, qui ont évolué ensemble à dix reprises en équipe nationale, se sont affrontés pour la première fois en phase de ligue au mois de décembre, dans un affrontement qui avait tourné à l'avantage de City sur la pelouse du Bernabéu (1-2), avec un Doku qui avait joué les 87 premières minutes du match.

Pep Guardiola reconduira-t-il l'équipe qui avait gagné en décembre ? L'entraîneur espagnol sera en tout cas tenté d'attaquer pour prendre un avantage dans cette double confrontation, Jude Bellingham, Rodrygo, David Alaba et Kylian Mbappé étant blessés côté Merengues. Cette affiche sera, en tout cas, surveillée attentivement par Vincent Kompany, puisque le vainqueur affrontera le Bayern Munich, qui s'est imposé 1-6 à l'Atalanta, en quarts de finale.



