La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce mercredi soir, la suite des 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions, avec notamment un choc entre le Real Madrid et Manchester City. Une affiche observée de près... par Vincent Kompany.

Qualifié au détriment du SL Benfica en barrages, le Real Madrid de Thibaut Courtois poursuit sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l'un des autres gros morceaux de la compétition, Manchester City, ce mercredi en 1/8e de finale aller.

Une véritable affiche à ce stade de la compétition, qui devrait nous permettre d'assister à un duel entre Diables Rouges, avec bien sûr Courtois d'un côté et Jérémy Doku de l'autre.

Auteur d'une passe décisive ce week-end contre Newcastle, le Cityzen n'est cependant pas assuré de sa place de titulaire, puisque Pep Guardiola aime composer avec toute la profondeur de son effectif et que Bernardo Silva, Antoine Semenyo, Omar Marmoush ou encore Rayan Cherki se sont aussi montrés très en forme ces dernières semaines.

La revanche de Thibaut Courtois contre Jeremy Doku ?

Les deux Belges, qui ont évolué ensemble à dix reprises en équipe nationale, se sont affrontés pour la première fois en phase de ligue au mois de décembre, dans un affrontement qui avait tourné à l'avantage de City sur la pelouse du Bernabéu (1-2), avec un Doku qui avait joué les 87 premières minutes du match.

Pep Guardiola reconduira-t-il l'équipe qui avait gagné en décembre ? L'entraîneur espagnol sera en tout cas tenté d'attaquer pour prendre un avantage dans cette double confrontation, Jude Bellingham, Rodrygo, David Alaba et Kylian Mbappé étant blessés côté Merengues. Cette affiche sera, en tout cas, surveillée attentivement par Vincent Kompany, puisque le vainqueur affrontera le Bayern Munich, qui s'est imposé 1-6 à l'Atalanta, en quarts de finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Real Madrid - Manchester City en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Real Madrid
Thibaut Courtois
Jérémy Doku

Plus de news

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30
Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

15:00
"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

10:00
2
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20
Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

13:30
La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

13:00
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

12:40
D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

12:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

11:20
Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

12:00
Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ? Analyse

Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?

11:40
Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

11:00
Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

10:30
Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

09:30
Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

08:30
Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

09:00
"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

08:00
Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

07:40
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien" Interview

Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

07:20
"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

07:00
Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

06:30
🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

23:03
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
2
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

22:30
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
1
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

Un plaidoyer en faveur de Playoffs ? Un Belge peut être champion à 7 journées de la fin de la saison

18:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/16 Finales (A)
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-1 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-2 Tottenham Tottenham
Atalanta Atalanta 1-6 Bayern Munich Bayern Munich
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18:45 Arsenal Arsenal
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSG PSG 21:00 Chelsea Chelsea
Real Madrid Real Madrid 21:00 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved