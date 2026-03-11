D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

L'Union Rochefort va accueillir Guillaume Hubert. Le gardien de 32 ans, passé par plusieurs clubs de Pro League, rejoint le club gratuitement après la fin de son contrat au RWDM.

L'Union Rochefort a officialisé l'arrivée d'un gardien expérimenté pour renforcer son effectif. Le club a annoncé la signature de Guillaume Hubert, un portier bien connu du football belge.

Du haut de ses 1,98 mètre, le gardien de 32 ans possède une solide expérience. Au cours de sa carrière, il est passé par plusieurs clubs de Pro League comme le Standard de Liège, le KV Courtrai, le KV Ostende, le Club de Bruges et le Cercle de Bruges.

Sur le banc au RWDM

Ces dernières saisons, Hubert évoluait au RWDM Brussels. Arrivé en 2023, il n'a disputé que huit rencontres en trois ans. Arrivant en fin de contrat en juin, il a choisi de rejoindre Rochefort gratuitement.

Deux trophées dans l'armoire

Le gardien arrive avec un beau palmarès. En 2016, il avait remporté la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Deux ans plus tard, il faisait partie de l'effectif du Club de Bruges sacré champion de Belgique lors de la saison 2017-2018.





Une expérience qu'il tentera d'apporter à Rochefort, qui ambitionne de monter en Challenger Pro League. Cette saison, la tâche s'annonce très compliquée : le club compte 11 points de retard sur Mons, leader des Play-Offs de montée.