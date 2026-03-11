D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Rochefort va accueillir Guillaume Hubert. Le gardien de 32 ans, passé par plusieurs clubs de Pro League, rejoint le club gratuitement après la fin de son contrat au RWDM.

L'Union Rochefort a officialisé l'arrivée d'un gardien expérimenté pour renforcer son effectif. Le club a annoncé la signature de Guillaume Hubert, un portier bien connu du football belge.

Du haut de ses 1,98 mètre, le gardien de 32 ans possède une solide expérience. Au cours de sa carrière, il est passé par plusieurs clubs de Pro League comme le Standard de Liège, le KV Courtrai, le KV Ostende, le Club de Bruges et le Cercle de Bruges.

Sur le banc au RWDM

Ces dernières saisons, Hubert évoluait au RWDM Brussels. Arrivé en 2023, il n'a disputé que huit rencontres en trois ans. Arrivant en fin de contrat en juin, il a choisi de rejoindre Rochefort gratuitement.

Deux trophées dans l'armoire

Le gardien arrive avec un beau palmarès. En 2016, il avait remporté la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Deux ans plus tard, il faisait partie de l'effectif du Club de Bruges sacré champion de Belgique lors de la saison 2017-2018.

Une expérience qu'il tentera d'apporter à Rochefort, qui ambitionne de monter en Challenger Pro League. Cette saison, la tâche s'annonce très compliquée : le club compte 11 points de retard sur Mons, leader des Play-Offs de montée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Guillaume Hubert

Plus de news

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

12:00
Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ? Analyse

Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?

11:40
Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

15:00
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20
Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

10:30
La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

14:00
Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

13:30
La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

13:00
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

12:40
Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

11:00
Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

11:20
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien" Interview

Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

07:20
Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

09:30
"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

10:00
2
"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

07:00
Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

09:00
Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

08:30
"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

08:00
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

07:40
Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

06:30
🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

23:20
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

22:30
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

23:03
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
2
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
1
Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

Le Club de Bruges joue un mauvais tour à Hugo Broos dans la préparation de la Coupe du Monde

10/03
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter Analyse

Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

10/03
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 29
Beerschot Beerschot 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 FC Liège FC Liège
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 20:00 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 12/03 KSC Lokeren KSC Lokeren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved