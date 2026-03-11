La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

Le 14 mai, Anderlecht affrontera l'Union en finale de la Croky Cup. Une revanche pour les Mauves après l'échec de l'an dernier contre Bruges.

Anderlecht espère prendre sa revanche après la finale de Coupe perdue contre le Club de Bruges la saison dernière. Cette année, les Mauves ont atteint la finale de la Croky Cup après une belle prestation lors du match retour des demi-finales face à l'Antwerp.

L'Union sera l'équipe à domicile contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise peut rêver du doublé cette saison. Les Bruxellois sont en tête de la Pro League et ont éliminé Charleroi sans trop de difficulté lors du match retour des demi-finales de la Coupe.

Entre-temps, plusieurs détails sur la finale ont été confirmés. Comme prévu, elle se jouera le jeudi 14 mai. L'Union a été tirée au sort comme équipe à domicile et la rencontre débutera à 15 heures au stade Roi Baudouin.

La Pro League donne plus d'informations

"La finale de la Croky Cup, prévue le jeudi 14 mai, débutera à 15h00. Le jour de l'Ascension, le stade Roi Baudouin accueillera la première finale 100% bruxelloise entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht", explique la Pro League sur son site.



"L'Union, désignée équipe à domicile pour sa quatrième finale de Croky Cup, a remporté le trophée pour la dernière fois en 2024. Anderlecht dispute la finale pour la deuxième année consécutive, la seizième de son histoire, mais son dernier succès remonte à 2008. La vente des billets pour la finale de la Croky Cup se fera via les canaux officiels des deux clubs."