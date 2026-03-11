La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées
Photo: © Voetbalkrant.com

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le 14 mai, Anderlecht affrontera l'Union en finale de la Croky Cup. Une revanche pour les Mauves après l'échec de l'an dernier contre Bruges.

Anderlecht espère prendre sa revanche après la finale de Coupe perdue contre le Club de Bruges la saison dernière. Cette année, les Mauves ont atteint la finale de la Croky Cup après une belle prestation lors du match retour des demi-finales face à l'Antwerp.

L'Union sera l'équipe à domicile contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise peut rêver du doublé cette saison. Les Bruxellois sont en tête de la Pro League et ont éliminé Charleroi sans trop de difficulté lors du match retour des demi-finales de la Coupe.

Entre-temps, plusieurs détails sur la finale ont été confirmés. Comme prévu, elle se jouera le jeudi 14 mai. L'Union a été tirée au sort comme équipe à domicile et la rencontre débutera à 15 heures au stade Roi Baudouin.

La Pro League donne plus d'informations

"La finale de la Croky Cup, prévue le jeudi 14 mai, débutera à 15h00. Le jour de l'Ascension, le stade Roi Baudouin accueillera la première finale 100% bruxelloise entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht", explique la Pro League sur son site.


"L'Union, désignée équipe à domicile pour sa quatrième finale de Croky Cup, a remporté le trophée pour la dernière fois en 2024. Anderlecht dispute la finale pour la deuxième année consécutive, la seizième de son histoire, mais son dernier succès remonte à 2008. La vente des billets pour la finale de la Croky Cup se fera via les canaux officiels des deux clubs."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

12:40
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

15:00
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20
La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

14:00
Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

11:00
Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

13:30
D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

12:20
Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

12:00
Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ? Analyse

Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?

11:40
Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

11:20
Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

09:00
Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

10:30
"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

10:00
2
Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

09:30
Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

08:30
"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

08:00
Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

07:40
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien" Interview

Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

07:20
"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

07:00
Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

06:30
🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

23:03
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

22:30
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
1
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
2
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

L'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles d'un joueur sorti blessé contre Genk

16:30
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved