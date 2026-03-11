"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier
Eden Hazard s'inquiète pour Vinicius Junior. Il craint que les insultes et les polémiques finissent par pousser le Brésilien à bout.

Eden Hazard connaît bien Vinicius Junior. Les deux joueurs ont partagé le vestiaire du Real Madrid pendant plusieurs saisons. Même si le Belge a souvent été freiné par les blessures, il a vu de près l'évolution du Brésilien.

Au fil des années, Vinicius est devenu l'un des joueurs les plus dangereux du football européen. Pour beaucoup d'amateurs de football, Vini aurait dû remporter le Ballon d'Or 2024, mais c'est Rodri qui l'a gagné.

Mais l'ailier brésilien se retrouve régulièrement au cœur de polémiques. Plusieurs de ses matchs ont été marqués par des insultes, des provocations et des actes racistes. Une situation qui inquiète Hazard.

"Comme moi quand j'étais sur le terrain"

Dans un entretien accordé à la RTBF, l'ancien Diable Rouge était touché par ce que vit son ancien coéquipier. "C'est quelqu'un qui aime simplement le football. Il veut jouer et s'amuser, un peu comme moi quand j'étais sur le terrain."

Hazard craint que tout ça ne pèse sur le joueur. "Maintenant, on parle plus de ce qu'il fait ou de ce qu'il subit que ce qu'il apporte sur le terrain. Ça doit être un fardeau. Je ne serais pas surpris qu'à 30 ans, il dise qu’il s'en va, qu'il arrête le foot parce que de toute façon, il n'y a rien qui change."

