Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

Dans chaque club de Pro League, la question des joueurs en fin de contrat commence à sérieusement se poser. Certains clubs n'en auront pas beaucoup cet été, tandis que l'Antwerp verra une quinzaine de joueurs quitter le navire sans que le club ne reçoive la moindre indemnité.

Même si les Play-Offs n'ont pas encore commencé, nous approchons déjà des 3/4 de cette saison de Jupiler Pro League, puisque 30 des 40 matchs (36 pour les participants aux play-downs) auront été disputés dans deux semaines. Si les clubs sont encore pleinement concentrés sur leur objectif actuel, une partie de l'attention est déjà portée sur la saison prochaine, avec des premières projections d'effectif afin d'identifier les postes à renforcer en priorité.

La grande question des joueurs en fin de contrat

Certaines formations auront plus de travail que d'autres, notamment parce que certains clubs seront confrontés à une vague importante de départs cet été. Ce sera par exemple le cas des clubs qui comptent beaucoup de joueurs en fin de contrat, dont le Royal Antwerp.

Avec 14 joueurs sur 31 dont le contrat expirera le 30 juin 2026, le club anversois est celui qui risque de perdre le plus de joueurs à partir du 30 juin. Au total, ce sont près de 30 millions d'euros de valeur marchande qui pourraient s'en aller librement, en comptant Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Isaac Babadi ou encore Dennis Praet.

63 % de l'effectif en fin de contrat, c'est 11 % de plus que le plus proche poursuivant de l'Antwerp : Dender, dont 13 des 28 joueurs de l'équipe première arrivent en fin d'engagement, dont Bruny Nsimba, l'un des meilleurs buteurs du championnat, et Noah Mbamba.

Quelques cas à gérer à Anderlecht, le Standard moins touché que d'habitude

Avec 13,6 M€ de valeur marchande en fin de contrat, le Sporting d'Anderlecht est le troisième club qui pourrait perdre le plus gros sur le plan financier, après l'Antwerp et le STVV. Les Mauves n'ont pas encore réglé les situations de Yari Verschaeren et de Thorgan Hazard, et devront décider ou non de lever quelques options d'achat, dont celles de Mihajlo Ilic, de Moussa Diarra et de Coba da Costa.



Lire aussi… La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"›

Anderlecht compte huit joueurs qui pourraient partir librement, soit le même total que le Sporting Charleroi, où des profils comme Kevin Van den Kerkhof, Lewin Blum, Isaac Mbenza, Filip Szymczak ou encore Massamba Sow seront libres le 30 juin. C'est également le même total que la RAAL, où l'on retrouve Jerry Afriyie, Majeed Ashimeru, Sami Lahssaini, Maxence Maisonneuve, Pape Moussa Fall, Wagane Faye et Nolan Gillot parmi les concernés.

Habitué à perdre une grande partie de son effectif chaque été, le Standard s'apprête cette fois à vivre un mercato plus tranquille, puisque six joueurs seulement arriveront en fin de contrat le 30 juin, et qu'ils ne sont pas prioritaires en vue du noyau A. On parle ici de Matteo Godfroid, Boli Bolingoli, Alexandro Calut, Souleyman Doumbia et Léandre Kuavita, tandis que Teddy Teuma, seul titulaire présumé concerné, pourrait prolonger.

Presque aucun titulaire en fin de contrat à Gand, l'Union, Genk et Bruges

Les quatre équipes qui seront les plus épargnées par les fins de contrat cet été sont quatre équipes du top de notre championnat : La Gantoise (4 joueurs, dont Hong et Hashioka), l'Union (3 joueurs : Christian Burgess, Guillaume François et Jens Teunckens), le Racing Genk (2 joueurs : Joris Kayembe et Brent Stevens) et le Club de Bruges (2 joueurs : Simon Mignolet et Dani Van den Heuvel).

Ces clubs ne perdront la plupart de leurs titulaires qu'en cas d'offre intéressante sur la table, et pourront donc se renflouer financièrement tout en gardant une base solide de l'effectif. Ce ne sera pas le cas des clubs qui perdront beaucoup de joueurs librement, dont l'Antwerp, qui va devoir reconstruire une bonne partie de son noyau après avoir vu partir une bonne dizaine de joueurs non monétisés.