Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

Le Club de Bruges impressionne, de l'équipe A au Club NXT. Avec des jeunes qui brillent en Youth League, l'avenir des Blauw en Zwart s'annonce radieux.

Le Club de Bruges veut continuer à s'appuyer sur son équipe première, mais aussi sur le Club NXT dans les années à venir. Dans cette optique, le club a prolongé le contrat d'Emiel Callens. Le jeune joueur restera deux années de plus sous les couleurs Blauw en Zwart.

Le Club de Bruges croit en sa jeunesse

"Emiel Callens (18 ans) a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en 2028. Le milieu offensif est un pur produit de la formation du Club de Bruges. Il a parcouru toutes les catégories de jeunes du club et a rejoint les U7 en 2014."

"Aujourd’hui, il fait partie de l'équipe U18 du Club NXT, où il a inscrit quatre buts en quatorze matchs cette saison. Il a également été repris à plusieurs reprises ces dernières saisons dans les sélections de l'UEFA Youth League."

Emiel Callens prolonge au Club de Bruges

"Sa petite sœur Irene joue dans les équipes de jeunes du Club YLA. Emiel combine le football et ses études au KTA Bruges", explique le Club de Bruges dans un communiqué publié sur son site officiel.





"Grâce à ses bonnes performances et à sa progression, son contrat est prolongé jusqu'en 2028", se félicite le club. Callens franchit une nouvelle étape, avec l'espoir de se construire un bel avenir au club.