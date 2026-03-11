Analyse Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2532

Malgré sa victoire méritée sur le plan statistique à Zulte, le Standard reste en manque criant de créativité et d'occasions. Un problème persistant depuis le début de la saison, que Marc Wilmots pensait solutionner avec l'arrivée de Teddy Teuma, qui s'apprête à revenir de blessure.

0,98 xG contre 1,46 xG : même si la pièce aurait pu tomber des deux côtés, comme l'a très bien mentionné Vincent Euvrard lors de sa conférence de presse, le Standard a statistiquement mérité sa victoire sur la pelouse de Zulte Waregem, ce dimanche (0-1).

Un fait rare pour les Rouches, qui étaient derniers au classement des "expected points", statistique qui répertorie les points attendus d'une équipe en fonction des "expected goals" marqués et encaissés. Une place expliquée par le grand nombre d'occasions concédées par les Liégeois et le faible nombre d'occasions créées, ce qui signifie donc aussi que les troupes de Vincent Euvrard se montrent plus efficaces que la moyenne dans les deux rectangles.

Un Standard qui manque de créativité

Sur le plan défensif, le Standard a resserré les boulons depuis quelques semaines, et globalement depuis le retour à une défense à 5, bien plus stable et solide. Mais offensivement, le bât blesse toujours, puisque les Rouches affichent toujours l'une des pires attaques du championnat et n'ont marqué qu'un but par match en moyenne à domicile.

Hier encore, dans notre article sur les éléments pour lesquels le Standard mériterait, ou ne mériterait pas, le top 6, nous évoquions une série de maux profonds depuis le début de la saison, comme le manque de production offensive de manière générale, le manque de réel buteur et le manque de fond de jeu souligné par les observateurs et les supporters malgré un bilan comptable qui tient la route.

Il est vrai que souvent, les trois avants liégeois se retrouvent bien isolés, entre un Rafiki Saïd qui reste bien placé en attendant un bon ballon pour faire la différence mais qui se retrouve trop peu souvent servi dans de bonnes conditions, un Dennis Ayensa qui réalise des efforts inestimables sur le plan défensif mais qui se procure très peu d'occasions, et Tobias Mohr ou Adnane Abid qui se démènent sur le côté droit, avec un succès variable.

Marc Wilmots pensait solutionner le problème en janvier

Marc Wilmots l'avait bien compris dès le mercato hivernal : ce Standard manque d'un milieu de terrain capable de lier la défense à l'attaque, à la fois en descendant sur le terrain pour aider à la construction, puis en retrouvant le ballon plus tard pour servir les offensifs. Un profil habile à la construction, à la... Teddy Teuma, qui a posé ses valises en bord de Meuse à la mi-janvier.

Victime d'une blessure à l'entraînement avant le déplacement au Club de Bruges, il n'a joué que trois matchs avec les Rouches, qui se sont donc retrouvés avec le même problème au milieu de terrain. Avec la blessure de Casper Nielsen, l'entrejeu évident à aligner devenait Karamoko - Ilaimaharitra, mais il s'est montré aussi solide en pare-chocs devant la défense qu'en difficulté lorsqu'il faut créer du jeu.

Le retour de Teddy Teuma fera beaucoup de bien

Le Français et le Malgache sont deux joueurs solides dans les duels, bons à la récupération et pour fermer les espaces. Mais dans les connexions, trop d'erreurs et de mauvaises passes, parfois aussi à cause d'un peu de nonchalance. Le Standard créerait probablement davantage avec un profil plus rigoureux et tourné vers l'offensive, comme le sont Casper Nielsen, Teddy Teuma et, dans une autre mesure, Mohamed El Hankouri.

Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : le Danois a rejoué quelques minutes lors de la victoire à Waregem, tandis que le Maltais devrait être de retour dans le groupe pour le déplacement à l'Antwerp. Sauf nouveau pépin de dernière minute, le T1 des Rouches va donc avoir davantage de choix au milieu, et surtout peut-être pouvoir réaligner un profil plus offensif qui apportera la créativité souhaitée, et donc davantage d'occasions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30
Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

15:00
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20
Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

Le Standard de Liège lance un message important à ses supporters

10:30
Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

Battre Zulte Waregem et Dender, du tout cuit pour La Gantoise dans la course au top 6 ?

13:30
La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

La revanche de Courtois contre Doku... que suivra attentivement Vincent Kompany

14:00
Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

Un joueur d'Anderlecht change d'avis : mais le prix pose problème

12:40
D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

D1 ACFF : Rochefort recrute un ancien gardien du Standard de Liège et du Club de Bruges

12:20
La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

La finale de la Coupe de Belgique prend forme : de nouvelles infos sont tombées

13:00
Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

Le Club de Bruges pense au futur et prolonge l'un de ses talents

12:00
Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

Si ce top 6 se confirme : Anderlecht, Saint-Trond et l'Union vont donner du fil à retordre au Club de Bruges

11:00
Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est terrifiant : la presse européenne sous le choc

11:20
"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

"Ça doit être un fardeau" : Eden Hazard très touché par la situation de son ancien coéquipier

10:00
2
Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

09:00
Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

09:30
Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

Coup dur pour le Bayern Munich : Vincent Kompany confirme la mauvaise nouvelle

08:30
"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

08:00
Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

Thorsten Fink intéressé par un cadre de Genk ? Le coach allemand clarifie la situation

07:40
"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

"Si Scott Parker ou Ronny Deila avaient tapé sur la table..." : Nicky Hayen règle ses comptes avec Bruges

07:00
Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien" Interview

Faut-il craindre le pire pour le RWDM ? : "Je doute que ça finisse bien"

07:20
Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

Bientôt plusieurs clubs belges en Ligue des champions ? La bataille avec le Portugal continue

06:30
🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

🎥 Le cauchemar de tous les gardiens : le portier de Tottenham remplacé après... 17 minutes

23:20
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a marché sur l'Atalanta en Ligue des champions

23:03
🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

🎥 Le RFC Liège accroché par le Patro, le RSCA Futures lourdement battu : voici le résumé de la soirée

22:30
Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

Il ne va pas rester longtemps à Bruges : Toby Alderweireld bluffé par un talent du Club

21:40
"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

"Ce serait un bon sélectionneur des Diables" : Eden Hazard voit très grand pour Vincent Kompany

22:00
2
Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

Liverpool chute à Istanbul : Galatasaray prend une option pour les quarts de finale de Ligue des champions

21:20
L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

L'Iran menace de boycotter le Mondial : les Diables Rouges pourraient en subir les conséquences

21:00
"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

"Ils pourraient surprendre tout le monde" : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ne sont pas à l'abri

20:00
1
Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

Plus d'un million d'euros envolés : un ancien dirigeant du football congolais rattrapé par un vaste scandale

20:30
2
Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter Analyse

Le Standard mérite-t-il le top 6 ? Voici cinq raisons d'y croire... et cinq raisons d'en douter

10/03
Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

Anderlecht n'aura pas Alfred Schreuder : le Néerlandais rejoint une grande nation

19:30
Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

Pourquoi la recherche d'un nouveau directeur sportif traîne en longueur à Anderlecht

18:40
Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

Bruges a promis de beaux bonus à Nicolo Tresoldi : l'un d'eux serait un sacré accomplissement !

18:20
L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

L'Irak défiera-t-il les Diables Rouges au Mondial ? "Si l'Iran déclare forfait, ce serait logique"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved