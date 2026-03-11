Une victoire à Zulte, mais un problème persistant au Standard... en partie réglé dès ce week-end ?

Malgré sa victoire méritée sur le plan statistique à Zulte, le Standard reste en manque criant de créativité et d'occasions. Un problème persistant depuis le début de la saison, que Marc Wilmots pensait solutionner avec l'arrivée de Teddy Teuma, qui s'apprête à revenir de blessure.

0,98 xG contre 1,46 xG : même si la pièce aurait pu tomber des deux côtés, comme l'a très bien mentionné Vincent Euvrard lors de sa conférence de presse, le Standard a statistiquement mérité sa victoire sur la pelouse de Zulte Waregem, ce dimanche (0-1).

Un fait rare pour les Rouches, qui étaient derniers au classement des "expected points", statistique qui répertorie les points attendus d'une équipe en fonction des "expected goals" marqués et encaissés. Une place expliquée par le grand nombre d'occasions concédées par les Liégeois et le faible nombre d'occasions créées, ce qui signifie donc aussi que les troupes de Vincent Euvrard se montrent plus efficaces que la moyenne dans les deux rectangles.

Un Standard qui manque de créativité

Sur le plan défensif, le Standard a resserré les boulons depuis quelques semaines, et globalement depuis le retour à une défense à 5, bien plus stable et solide. Mais offensivement, le bât blesse toujours, puisque les Rouches affichent toujours l'une des pires attaques du championnat et n'ont marqué qu'un but par match en moyenne à domicile.

Hier encore, dans notre article sur les éléments pour lesquels le Standard mériterait, ou ne mériterait pas, le top 6, nous évoquions une série de maux profonds depuis le début de la saison, comme le manque de production offensive de manière générale, le manque de réel buteur et le manque de fond de jeu souligné par les observateurs et les supporters malgré un bilan comptable qui tient la route.

Il est vrai que souvent, les trois avants liégeois se retrouvent bien isolés, entre un Rafiki Saïd qui reste bien placé en attendant un bon ballon pour faire la différence mais qui se retrouve trop peu souvent servi dans de bonnes conditions, un Dennis Ayensa qui réalise des efforts inestimables sur le plan défensif mais qui se procure très peu d'occasions, et Tobias Mohr ou Adnane Abid qui se démènent sur le côté droit, avec un succès variable.





Marc Wilmots pensait solutionner le problème en janvier

Marc Wilmots l'avait bien compris dès le mercato hivernal : ce Standard manque d'un milieu de terrain capable de lier la défense à l'attaque, à la fois en descendant sur le terrain pour aider à la construction, puis en retrouvant le ballon plus tard pour servir les offensifs. Un profil habile à la construction, à la... Teddy Teuma, qui a posé ses valises en bord de Meuse à la mi-janvier.

Victime d'une blessure à l'entraînement avant le déplacement au Club de Bruges, il n'a joué que trois matchs avec les Rouches, qui se sont donc retrouvés avec le même problème au milieu de terrain. Avec la blessure de Casper Nielsen, l'entrejeu évident à aligner devenait Karamoko - Ilaimaharitra, mais il s'est montré aussi solide en pare-chocs devant la défense qu'en difficulté lorsqu'il faut créer du jeu.

Le retour de Teddy Teuma fera beaucoup de bien

Le Français et le Malgache sont deux joueurs solides dans les duels, bons à la récupération et pour fermer les espaces. Mais dans les connexions, trop d'erreurs et de mauvaises passes, parfois aussi à cause d'un peu de nonchalance. Le Standard créerait probablement davantage avec un profil plus rigoureux et tourné vers l'offensive, comme le sont Casper Nielsen, Teddy Teuma et, dans une autre mesure, Mohamed El Hankouri.

Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : le Danois a rejoué quelques minutes lors de la victoire à Waregem, tandis que le Maltais devrait être de retour dans le groupe pour le déplacement à l'Antwerp. Sauf nouveau pépin de dernière minute, le T1 des Rouches va donc avoir davantage de choix au milieu, et surtout peut-être pouvoir réaligner un profil plus offensif qui apportera la créativité souhaitée, et donc davantage d'occasions.