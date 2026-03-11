Le PSG, Liverpool et maintenant l'Inter : l'Europe se bouscule pour Joel Ordoñez

Joel Ordoñez attire les plus grands clubs européens. L'Inter Milan s'intéresse au défenseur du Club de Bruges et pourrait tenter un double coup avec Stankovic.

Comme nous l'avions écrit plus tôt, le PSG s'intéresse très sérieusement à Joel Ordoñez. Et le club français ne perd pas de temps : les premiers contacts avec l'entourage du défenseur brugeois ont eu lieu en début de semaine.

Le Club de Bruges va-t-il empocher 50 millions d'euros ?

Certains espèrent ou parient sur un montant record pour Ordoñez. Bruges demanderait plus de quarante millions d'euros et certains parlent d'un transfert qui pourrait atteindre les cinquante millions.

Forcément, seules les équipes très riches peuvent se l'offrir. Sur la liste, on retrouve Liverpool, l'Atlético Madrid, Aston Villa et Newcastle. Ils cherchent tous un défenseur solide pour renforcer leur arrière-garde.

L'Inter Milan s'invite dans la danse

Le dossier ne s'annonce pas simple cet été, car de nombreuses équipes s'intéressent au défenseur central, devenu un élément très important du Club de Bruges. L'Inter Milan vient de s'ajouter à la liste des prétendants selon le site SempreMilan.



Les Italiens veulent faire revenir Stankovic cet été grâce à une option de rachat et ils aimeraient en profiter pour conclure un autre deal avec Bruges.