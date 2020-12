Lyon et Jason Denayer reprennent la tête de la Ligue 1

Sans trembler, l'OL met la pression sur Lille et le PSG, qui s'affrontent dimanche soir.

Avant le choc entre le PSG et Lille, dimanche soir, et après le partage de l'Olympique de Marseille contre Reims (1-1), l'OL s'est assuré l'une des bonnes opérations du week-end en domptant largement l'OGC Nice, samedi soir (1-4).

La rencontre a pourtant longtemps été accrochée pour Jason Denayer, titulaire et remplacé à quelques minutes de la fin, et ses partenaires. Car si Memphis Depay, sur penalty, et Tino Kadewere avaient donné deux buts d'avance à Lyon, Amine Gouiri a réduit l'écart juste avant le repos.

Mais Lyon a appuyé sur l'accélérateur dans la dernière demi-heure, Karlo Toko-Ekambi et Houssem Aouar ont terminé le travail, offrant à Lyon (33 points) la place de leader du championnat. Mais Lille (32) et le PSG (31) auront un droit de réponse dimanche soir.