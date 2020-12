Lorient va rendre hommage au bénévole décédé accidentellement ce dimanche

En déplacement à Nice ce mercredi (19 heures) pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, Lorient va rendre hommage à Yohann Essirard.

Trois jours après l'accident dramatique qui a vu un bénévole de 36 ans décéder après avoir été écrasé par une rampe de luminothérapie, Lorient va rendre hommage à Yohann Essirard, ce mercredi, à Nice.

Les Merlus porteront un tee-shirt afin de saluer sa mémoire durant l'échauffement, puis un brassard noir pendant la rencontre. Tout comme les Azuréens, qui s'associent à la douleur du club breton. Une minute de recueillement sera également observée avant la rencontre, alors que la mairie de Lorient a annoncé que les drapeaux officiels de la ville seront en berne durant la soirée.

De leur côté, Brest portera aussi un tee-shirt à la mémoire de Yohann Essirard, lors de l'échauffement de leur match à Lens.En revanche, la LFP, qui a présenté publiquement "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime, ainsi qu'à tous les membres du FC Lorient", n'a pas annoncé d'hommage particulier en marge de l'ensemble des rencontres de Ligue 2 et de Ligue 1.