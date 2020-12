Bilan D1B: l'Union a toutes les cartes en main

Après 15 journées de championnat, l'Union St-Gilloise est le solide leader du championnat. Le fruit d'une préparation optimale. Mais attention, rien n'est encore gagné pour les hommes de Mazzu.

Comme la Jupiler Pro League, la D1B a aussi été marquée par le covid-19. Westerlo a manqué une bonne partie de la saison, alors qu'en début d'exercice l'équipe de Bob Peeters avait des ambitions, tout comme Deinze.

L'Union, de son côté, n'a pas traîné en chemin. L'été dernier, le club Bruxellois a attiré Felice Mazzu mais pas que: les transferts ont été ciblés avec des joueurs qui connaissent les spécificités de la compétition. Les joueurs qui sont venus de Virton ont apporté un plus, et les postes sont doublés au Pard Duden.

Avec neuf points d'avance sur la révélation, le RFC Seraing, l'Union a la main dans la course au titre, et cette première place permettrait directement à Felice Mazzù et ses hommes de retrouver l'Elite.

Derrière...loin derrière: le RFC Seraing. Les Métallos ont débarqué en D1B à la suite du passage de la Pro League à 18 équipes et ont montré durant ces premiers mois de compétition qu'ils avaient leur place à ce niveau. De là à aller chercher les hommes de Mazzù, il y a un pas que même Emilio Ferrera ne pourrait pas franchir.

Les outsiders que sont Deinze et Lommel, sont aussi loin des Unionistes mais attention: cela ne veut pas dire que le titre est dans la poche. A plusieurs reprises cette saison les Bruxellois ont perdu des points là où on ne l'attendait pas, et en cas de mauvaise période, tout pourrait assez vite s'écrouler. Comme l'ancien coach de Charleroi l'avait dit à la suite de la défaite subie à Seraing: "C'est à nous de travailler chaque semaine et surtout ne pas penser que le titre est déjà dans la poche".