Ce joueur de Liverpool déclare sa flamme pour son club

On le sait, jouer pour Liverpool est quelque chose de spécial.

Recruté pour près de 50 millions d'euros, à l'été 2018, Fabinho (27 ans, 13 matchs en Premier League cette saison) s'éclate à Liverpool. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain brésilien affirme qu'il ne peut pas rêver d'un meilleur endroit pour jouer au football.

"Vous avez une petite idée de ce que c'est quand vous êtes à l'extérieur, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous savez vraiment pourquoi ce club est spécial. J'ai la chance de jouer pour Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien. C'est très spécial de jouer pour ce club et j'espère que je jouerai beaucoup plus de matchs', a soutenu l'ancien joueur de Monaco pour le site officiel des Reds. A priori, le champion de France 2017 ne devrait pas tarder à être prolongé.