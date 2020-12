Sheffield United s'offre un record (négatif) en Premier League

L'année 2020 de Sheffield United s'est achevée sur une nouvelle défaite à Burnley. Les Blades, lanterne rouge de Premier League, ont ainsi réussi une première dans l'histoire de la Premier League.

Deux points, deux matchs nuls, 14 défaites en 16 rencontres de Premier League cette saison : Sheffield United a fini l'année 2020 sur un nouvel échec du côté de Burnley (1-0) et n'a donc toujours pas gagné le moindre match cette saison. Et une telle série de matchs sans victoire avant le Nouvel An est une première dans l'histoire de la Premier League.

Un record qui concerne la PL moderne (depuis 1992), mais il faut même remonter à ... 1902 dans l'histoire du football anglais pour en voir une précédente occurrence, rapporte le Sun - il y a 118 ans, Bolton échouait également à gagner le moindre match de championnat du début de la saison au fameux Boxing Day. Sheffield United est à 11 points du premier non-relégable, Brighton & Hove Albion. West Bromwich Albion, juste au-dessus, compte 8 points et une victoire.