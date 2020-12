Burnley officiellement repris par des investisseurs américains

Burnley a annoncé sa reprise par le groupe américain ALK, qui devient propriétaire du club à 84%, tandis qu'Alan Pace remplace Mick Garlick à la présidence du club, actuellement 16e de Premier League à 5 points de la zone rouge.

'An exciting new chapter'.



A warm welcome to our new owners ALK Capital who have today completed their investment into Burnley Football Club.



Managing Partner, Alan Pace, will take over from Mike Garlick as Chairman.