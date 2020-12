OFFICIEL: Leicester prolonge un défenssur

Auteur de bonnes performances sous les couleurs de Leicester, le défenseur central Jonny Evans (32 ans, 12 matchs en Premier League cette saison) a été récompensé par ses dirigeants ce jeudi. En effet, l'ancien joueur de Manchester United a officiellement prolongé son contrat avec les Foxes jusqu'en juin 2023.

Committing his future to the Club 🔵#Evans2023