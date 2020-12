Sead Kolasinac retourne en Bundesliga, prêté par Arsenal

Sead Kolasinac (27 ans) ne compte que 9 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec Arsenal, et cherchait naturellement une porte de sortie. C'est vers son ancien club que l'international bosnien s'est tourné : Kolasinac est prêté pour le reste de la saison à Schalke 04, en grande difficulté cette saison en Bundesliga avec 4 points et aucune victoire jusqu'ici.

