🎥 Manchester City et KDB (passeur puis buteur) roulent sur un Chelsea apathique

Manchester City n'y a pas été de main morte sur la pelouse de Chelsea en première période, inscrivant trois buts avant de lever le pied au retour des vestiaires.

Tout était dit à la pause, et c'est peut-être l'histoire de Frank Lampard qui est désormais dite également alors que des rumeurs envoient Thomas Tuchel à Stamford Bridge : les Blues n'ont rien montré pendant 45 minutes contre Manchester City, prenant l'eau en quelques minutes. Sur une belle phase ponctuée par un Ilkay Gundogan se jouant totalement de Thiago Silva, d'abord, dès la 18e (0-1) ; sur une finition tranquille et précise de Phil Foden, servi par un Kevin De Bruyne qui avait tout le temps d'ajuster sa passe, ensuite, trois minutes plus tard (21e, 0-2).

Chelsea se fera ensuite prendre de manière impardonnable sur un contre après avoir mal géré un bon coup-franc et alors que Raheem Sterling trouve le montant, c'est cette fois Kevin De Bruyne lui-même qui pousse le ballon au fond pour mettre les Londoniens K.O. (0-3, 34e).

Déjà 0-2 pour les Citizens 😱 @IlkayGuendogan et @PhilFoden (sur un assist de @DeBruyneKev 🇧🇪) font le break après seulement 20 minutes de jeu 🔥#CHEMCI pic.twitter.com/XOpsz13KGz — VOOsport (@VOOsport) January 3, 2021

DE BRUYNE !! 🔥🇧🇪



Le Belge est présent au départ et surtout à la conclusion de cette action. Premier but de plein jeu pour lui cette saison ⚽#CHEMCI pic.twitter.com/gCEulWnQuR — VOOsport (@VOOsport) January 3, 2021

En seconde période, City lèvera le pied, conscient que les Blues se sont révélés totalement impuissants avant la pause. La seconde mi-temps sera donc de nettement moindre intensité, Edouard Mendy évitant le 0-4 devant Rodri (54e) mais Callum Hudson-Odoi finissant par sauver l'honneur de Chelsea (90e+2, 1-3).

Manchester City est désormais 5e de PL, à 4 points de la tête, tandis que Chelsea ne sort pas la tête de l'eau avec désormais 4 défaites sur les 6 derniers matchs et une place de 8e, à 3 points des Citizens.