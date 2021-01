Thomas Henry compare OHL à Leicester: "A une autre échelle"

OHL sur les traces de son grand frère anglais? S'il est conscient qu'il y a d'énormes différences entre les deux clubs, Thomas Henry estime malgré tout qu'il y a des similitudes dans les trajectoires d'OHL et de Leicester City.

Revenu en Premier League en 2014, champion d'Angleterre deux ans plus tard, Leicester City s'est, depuis, imposé comme une valeur sûre parmi l'élite du football anglais. Au point de lutter pour le top 4 jusqu'à la dernière journée la saison dernière et de figurer dans le top 4 après 16 journées cette saison.

De l'autre côté de la Manche, OHL, club par qui appartient au même groupe, connaît un début de saison rêvé en Pro League. Les Louvanistes, promus en début d'exercice, ont bouclé la première partie de saison à la sixième place et font partie des candidats aux playoffs 1.

"La grande classe"

Et il y a des similitudes entre les deux clubs. "Les infrastructures, tout ce qui est mis en place par le club est fait pour qu'on aille le plus haut possible, à une autre échelle, mais un peu comme Leicester l'a fait il y a quelques années", estime Thomas Henry, meilleur buteur louvaniste avec 12 réalisations depuis le début de l'exercice en championnat.

Et si le seul objectif d'OHL cette saison est de conserver sa place parmi l'élite, le Français est conquis par les moyens mis en oeuvre au King Power Stadium. "Quand tu vois le club de l'intérieur, comment il est géré, c'est la grande classe et tous les détails sont minutieusement pensés pour arriver à ce résultat."