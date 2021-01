Kevin De Bruyne veut plus et refuse la première proposition de contrat de Manchester City

Kevin De Bruyne a rejeté la première proposition de contrat de Manchester City. Les chiffres n'étaient pas du goût du Diable Rouge, qui mène lui-même les négociations contractuelles.

Pas d'accord entre KDB et Manchester City. Kevin De Bruyne n'est pas satisfait de la proposition de contrat de son club et souhaite voir un montant plus important. Comme il n'est plus représenté par l'agent de joueurs Patrick De Koster, De Bruyne mène lui-même les négociations, assisté de son père et d'une armée d'avocats.

De Bruyne a toujours indiqué qu'il souhaitait rester à Manchester, mais avec les bonnes conditions. Il est sans aucun doute le meilleur joueur de la Premier League du moment et veut voir cela dans son contrat. La première proposition qu'il a reçue n'a pas répondu aux attentes. Désormais, il aurait moins de net restant avec ce nouveau contrat que ce qu'il voit actuellement apparaître sur son compte bancaire.

Il gagne actuellement environ 18 millions d'euros bruts par an, tous bonus et droits d'image compris, rapporte Het Laatste Nieuws. Il n'aura donc pas faim rapidement, mais comparé à d'autres gros salariés au niveau européen, De Bruyne ne fait même pas partie du top dix.

Messi et Ronaldo gagnent jusqu'à trois fois plus. Neymar gagne facilement le double au PSG. Bien que Kevin ne s'attende pas à de tels montants, ils se rendent déjà compte à City qu'ils devront faire un effort.

Fabrizio Romano a déjà signalé que les pourparlers se déroulent sans heurts et semblent aller dans la bonne direction. Ils se sentent également confiants par le fait que les chiffres d'autres équipes telles que Barcelone, le Real et la Juventus sont actuellement dans le rouge.

Bientôt de la fumée blanche à l'Etihad stadium ?