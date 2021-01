Pep Guardiola prend la défense d'un de ses joueurs : "Il ne mérite pas que les gens se moquent et le jugent"

L'entraîneur de Manchester City a pris publiquement la parole pour défendre un de ses joueurs allumés par la presse et le public.

Benjamin Mendy est au coeur d'une polémique après avoir organisé une soirée le 31 décembre en présence de sa compagne mais égalements d'amis extérieurs au foyer. Il n'a donc pas respecté les règles sanitaires et Manchester City a ouvert une enquête.

Dans son interview d'après-match, Pep Guardiola est revenu sur le problème et a pris la défense de son joueurs : "C'est un gars du groupe, il ne mérite pas que les gens se moquent et le jugent. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a un grand coeur, un gars spécial, et que ceux qui le jugent ne le connaissent pas".

"Il a fait une erreur, c'est vrai, il était avec sa compagne et des amis, mais tous avaient fait un contrôle et étaient négatifs. Il faut qu'il apprenne de ses erreurs, cette fois encore, mais je voudrais que tous les gens qui le jugent se regardent dans la glace", a-t-il ajouté.