Un joueur Anderlecht espère encore porter le maillot mauve la saison prochaine: "Je voudrais vraiment rester plus longtemps"

En peu de temps, Matt Miazga est devenu le patron d'Anderlecht. L'Américain se fait entendre et est très présent en défense. Mais il n'est là qu'en prêt...

Si Matt Miazga souhaite rester au Sporting d'Anderlecht, il devrait y avoir des négociations avec Chelsea, le club d'où il vient. "En tout cas, je suis ouvert à cela. Je joue ici toutes les semaines, la compétition me convient, l'ambiance est bonne et la vie est agréable. Cela aide que tout le monde parle anglais. Alors j'aimerais vraiment rester, mais ça dépend aussi de ce que veulent Anderlecht et Chelsea", explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

En tout cas, il manquerait. Ne serait-ce que parce qu'il est l'un des seuls à pouvoir être clairement entendu sur le terrain. "Tous ces cris me donnent un mal de gorge sec, mais après une nuit de sommeil, c'est de l'histoire ancienne. Il est de ma responsabilité d'appeler et de coacher constamment. J'ai une vue d'ensemble parfaite de ma position, donc je peux facilement faire des ajustements. Heureusement. Je ne suis pas le seul à faire ça. Sambi Lokonga, Delcroix, Lawrence et Cullen le font également. Tout comme Kompany sur toute la ligne - il crie le plus fort."