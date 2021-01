Un Français se positionne aux yeux de Deschamps: "L'Euro est un objectif"

Les places seront chères chez les Bleus.

Auteur de bonnes performances avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant Alassane Pléa (27 ans, 1 sélection) espère convaincre le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, en vue du prochain Euro. Appelé l'automne dernier, l'ancien Niçois veut enchaîner les belles prestations pour rester dans les radars.

"L’Euro est un objectif, comme pour tous les joueurs. Je sais que je suis regardé par Didier, qu’il regarde nos performances. Je suis dans les petits papiers. Je sais que c’est à moi de faire plus et d'être plus décisif. L’Euro passera par de bonnes performances", a déclaré Pléa sur RMC.

Le joueur formé à Lyon a particulièrement brillé en Ligue des Champions cette saison avec 5 buts en six matchs.