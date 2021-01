Dybala à nouveau sur la touche !

Le petit argentin joue de malchance depuis quelques temps.

Paulo Dybala n'est pas vraiment dans une bonne saison. Entre les matches passés sur le banc et les jours à l'infirmerie, le numéro 10 a du mal à s'imposer avec Pirlo. Seulement 11 rencontres et deux petits buts, il a déjà été bien plus incisif.

Ce dimanche, le petit Argentin est sorti sur blessure contre Sassuolo. Le verdict est tombé ce lundi: lésion du ligament collatéral, comme le rapporte la Juventus sur son site officiel. La durée de son absence est évaluée entre 15 et 20 jours.