Martin Braithwaite est clair à propos de son avenir

Le Danois est toujours moqué sur les réseaux sociaux.

Très régulièrement, l'attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite (29 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se retrouve présenté comme un candidat à un départ. Mais sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blaugrana, l'ancien Toulousain n'a absolument pas l'intention de quitter le club catalan dans un avenir proche.

"Il n'y a aucune chance que je parte cet hiver, ni en fin de saison. La saison prochaine, je vais rester ici et me battre pour atteindre mes objectifs. Nous avons la possibilité cette saison de gagner beaucoup de titres et c'est ça mon ambition. Je ne pense qu'à ça. Je me lève le matin et je travaille avec cet objectif en tête. J'ai aussi la confiance de l'entraîneur et c'est important", a fait savoir le Danois pour TV3.

Un message très clair de la part de Braithwaite.