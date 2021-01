La 67e cérémonie a couronné le joueur Anversois.

Lior Refaelov remporte le Soulier d'Or 2020. Le joueur de l’Antwerp devance un autre Anversois, Raphael Holzhauser et Paul Onuachu de Genk qui complète le podium.

Refaelov met fin à la domination Brugeoise de ces dernières années et voit ses bonnes performances avec le Matricule 1 récompensées, au terme d'une année pleine pour le joueur de 34 ans et pour le club qui a remporté la Coupe de Belgique, s'est qualifié pour l'Europa League et a surtout retrouvé les sommets du championnat belge.

L'Israélien a été sacré avec 271 points, devant Raphael Holzhauser (187 points), Paul Onuachu (86 points), Simon Mignolet (75 points) et Charles De Ketelaere (72 points).

Meilleur Belge évoluant à l’étranger

Romelu Lukaku brille de plein feu depuis qu'il a rejoint les rangs de l'Inter Milan. Sa saison dernière était excellente, et il semble poursuivre sur la même voie en cette première partie de saison. A 27 ans, 'Big Rom' remporte le trophée de meilleur joueur belge évoluant à l’étranger pour la première fois avec 363 points, et devance Kevin De Bruyne (double lauréat) et Thibaut Courtois.