🎥 Neymar chambre l'OM après la victoire du PSG

Le duel entre le PSG et l'OM était encore tendu, et Neymar n'a rien arrangé à l'affaire en chambrant les Marseillais après a victoire.

En championnat, l'OM avait battu le PSG il y a de ça plusieurs mois et Dimitri Payet avait saisi l'opportunité de piquer les Parisiens, rappelant que seul Marseille compte une étoile (synonyme de titre en Ligue des Champions) sur son maillot. Neymar n'a pas oublié, et a décidé de chambrer à son tour via une vidéo Instagram explicite ...