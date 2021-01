Mauricio Pochettino va toucher un joli salaire au PSG

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain suite au licenciement de Thomas Tuchel, le technicien argentin a négocié un joli contrat avec le club de la capitale.

L'Equipe révèle que Mauricio Pochettino, qui s'est engagé jusqu'en juin 2022, bénéficie du plus haut salaire jamais donné à un entraîneur au PSG. L'ancien défenseur central émarge à 525 000 euros mensuels, hors primes collectives et personnelles, net d'impôts. Soit 6,3 millions d'euros annuels.

La saison prochaine, l'ancien coach de Tottenham bénéficiera d'un salaire mensuel de 625 000 euros, net d'impôts, alors que son année en option pourrait lui permettre d'obtenir un salaire mensuel estimé à 670 000 euros. A titre de comparaison, Tuchel émargeait à 625 000 euros brut mensuels. Toutefois, on est très loin des émoluments de Pep Guardiola, rémunéré à hauteur de 23 millions d'euros par an par Manchester City, ou encore de José Mourinho, payé 17,5 millions d'euros par an du côté de Tottenham.