Donald Trump crée la surprise pendant le tirage de la Coupe du monde : "Ça n'a aucun sens"
Le tirage de la Coupe du monde en Amérique du Nord a été particulièrement long et surtout très axé sur le spectacle. Une question est revenue à plusieurs reprises : les Américains doivent-ils enfin cesser d'utiliser le mot "soccer" ?

La Coupe du monde se jouera cette année en Amérique du Nord. Le Canada, le Mexique et surtout les États-Unis ont désigné des villes hôtes pour le plus grand tournoi de football au monde.

Ce vendredi soir, le tirage au sort de la phase de groupes a eu lieu. Les Diables Rouges connaissent désormais leurs adversaires, mais ils ont dû attendre environ deux heures avant de découvrir la composition complète de leur groupe.

L’événement a duré assez longtemps, car énormément de show y était intégré. Trop, en réalité. Un sujet en particulier est revenu à plusieurs reprises durant le tirage : comment ce sport doit-il être appelé ?

Football ou soccer ?

Aux États-Unis, le football n’est pas du tout le sport numéro un. L’American Football est celui qui attire le plus de téléspectateurs et suscite le plus d’intérêt. En raison de son nom, American Football, le football est assez rapidement appelé "soccer" dans le pays.

Mais désormais, les Américains semblent changer d’avis. Kevin Hart (humoriste américain), Rio Ferdinand (ancien défenseur anglais) et Donald Trump se sont exprimés sur le sujet et ont été clairs : à partir de maintenant, ce sera "football" une bonne fois pour toutes.

"Nous devons trouver un autre nom pour la NFL. C’est du football, nous l’appelons ici aux États-Unis soccer, mais c’est vraiment du football. Cela n’a aucun sens que nous l’appelions soccer", a déclaré le président américain à ce propos. Il s’est ainsi aventuré sur un terrain glissant. Aux États-Unis, ils sont très attachés à leur American Football, tandis que le reste du monde plaide surtout pour l’abandon du terme soccer.

