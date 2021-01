Brighton prolonge son grand talent, convoité par de nombreux clubs

Le club de Leandro Trossard a annoncé la prolongation de Tariq Lamptey (20 ans) jusqu'en 2025. Le latéral anglais formé à Chelsea se révèle cette saison à Brighton et était courtisé par de nombreux clubs, notamment Arsenal, qui en avait fait l'une de ses priorités en cas de départ d'Hector Bellerin.

😁 Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!



