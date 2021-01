Frank Lampard : "Le club n'est pas encore prêt à jouer le titre"

Les choses ne semblent pas vraiment aller mieux pour Chelsea qui s'est incliné hier (2-0) face à Leicester City et ses Belges.

Chelsea est retombé à la huitième place de la Premier League. Un coup dur après un très bon début de saison.

On pensait voir Frank Lampard capable de ramener les Blues jouer les premiers rôles avec une jeune équipe, finalement les Blues se sont (trop) vite essouflés.

"Je n'ai pas de difficultés à gérer la pression. J'ai accepté ce poste en sachant qu'il y aurait des moments difficiles. Nous avions une interdiction de transfert, et avons joué avec beaucoup de jeunes avant de pouvoir transférer des nouveaux joueurs cet été. Je réalise quelles sont les attentes ici, mais le club n'est pas encore prêt à jouer le titre", déclarait le coach des Blues après la rencontre en conférence de presse.

La grande question est de savoir si le propriétaire du club, Roman Abramovich, saura rester patient : "Je n'ai aucun contrôle sur mon avenir. Je ne veux pas en dire trop. Ce soir, nous avons été battus par une meilleure équipe, une équipe mieux organisée et qui en voulait plus. Il y a un mois, nous jouions très bien, mais quand on se relâche dans ce championnat, cela se paie cash."