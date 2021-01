Ligue 1 : Leya Iseka à nouveau buteur face au Nantes d'Emond !

Le prêt d'Aaron Leya Iseka au FC Metz s'avère plutôt fructueux : l'attaquant belge a inscrit son quatrième but ce dimanche face au FC Nantes.

Le FC Nantes est en galère : les Canaris de Raymond Domenech se sont inclinés (2-0) sur la pelouse du FC Metz et sont désormais 17es, une place et trois points seulement au-dessus d'une zone rouge dont les équipes la composant doivent encore jouer. Le premier but messin a été inscrit par le Belge Aaron Leya Iseka (23 ans) : prêté en Lorraine, Leya Iseka inscrit là déjà son quatrième but en Ligue 1 cette saison.

Côté nantais, plusieurs vieilles connaissances avec Renaud Emond entré au jeu en fin de rencontre (88e), Kalifa Coulibaly titulaire et Moses Simon monté à la mi-temps.

24/01/2021 13:00 Bordeaux - Angers 2-1 24/01/2021 15:00 Dijon - Strasbourg 1-1 24/01/2021 15:00 Metz - Nantes 2-0 24/01/2021 15:00 Nîmes - Lorient - 24/01/2021 15:00 Reims - Brest 1-0 24/01/2021 17:00 Rennes - Lille OSC 0-1 24/01/2021 21:00 Saint-Étienne - Lyon -