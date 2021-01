Pieter Gerkens a de quoi se réjouir: "Et en plus on garde le zéro derrière"

Pieter Gerkens a à nouveau été indispensable à l'Antwerp.

Titulaire, au four et au moulin pendant 94 minutes, donneur d'assist pour l'ouverture du score: Pieter Gerkens s'est à nouveau montré très utile lors de la victoire de l'Antwerp à Eupen.

"En première période, nous avons fait tout ce qu'il fallait, et bien. L'organisation était aussi parfaite. Nous aurions même pu marquer un autre but avant la pause. Après la pause, la fatigue s'est ressentie, à cause du lourd programme que nous avons eu. Il faut aussi reconnaître qu'Eupen a très bien joué. Nous pouvons donc être heureux avec cette victoire, et en plus on garde le zéro derrière".

Cette victoire envoie le Great Old à la deuxième place du classement avant le match de Genk et personne ne s'en plaindra du côté du Bosuil.