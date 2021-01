Euro 2023: les Diablotins connaissent leurs adversaires en qualification

Le tirage au sort pour les qualifications pour l'Euro 2023 des U21 a rendu son verdict jeudi midi. Les Diablotins connaissent leurs adversaires : Danemark, Turquie, Kazakhstan, Ecosse.

La Belgique n'était pas tête de série et se trouvait dans le chapeau 2.

La campagne de qualification des Diablotins commencera en septembre 2021. L'Euro U21 sera organisé en Géorgie et en Roumanie, en juin et juillet 2023.

A new start for our young Red Devils on the way to #U21EURO 2023! 🤞 pic.twitter.com/3kboj8GfCI