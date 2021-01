Jürgen Klopp, l'entraîneur qui valait des millions d'euros

L'entraîneur de Liverpool arrondit très bien ses fins de mois avec plusieurs contrats juteux de sponsoring.

Avec un contrat qui le lie à Liverpool jusqu'en 2024, Jürgen Klopp est à l'abri. Son salaire annuel avoisine les 18 millions d'euros en plus des récentes primes touchées suite au titre en Premier League et en Ligue des champions.

Mais à l'instar des joueurs, Klopp possède également plusieurs autres contrats de sponsoring qui lui rapporte beaucoup plus sur une année. Ses partenariats avec Opel, VR-Bank, Sky TV, Erdinger Weißbräu et Snickers lui rapportent près de 7,5 millions d'euros en plus par an.

Un produit "Made in Germany" comme le définit son conseiller, Marc Kosicke qui veut néanmoins rappeler que Jürgen "est toujours avant tout un entraîneur de football".