Le Bayern sanctionne un de ses joueurs au cœur d'une polémique

Le Français aurait enfreint les règles sanitaires.

Corentin Tolisso se retrouve au cœur d’une polémique après avoir enfreint les règles sanitaires en effectuant une visite chez un tatoueur.

Le nouveau tatouage du joueur avait été révélé dans la presse d'outre-Rhin, pointant le fait que tous les studios de tatouage du pays sont pourtant fermés depuis plusieurs mois, vu les restrictions strictes en Allemagne.

De plus, une vidéo de Tolisso sans masque dans le studio a été diffusée sur le compte Instagram du tatoueur, avant d'être effacée par ce dernier.

Une fois au courant de l'affaire, le club, qui avait demandé de respecter les règles sanitaires, a pris des mesures en écartant le Français pour la rencontre de ce week-end. Tolisso a également reçu une amende, comme l'a révélé le Bayern via communiqué.

Le boss Rummenigge n'a en tout cas pas apprécié l'écart du Français : "Cette violation des règles est très agaçante et n’est pas tolérable. Nous allons imposer une lourde amende à Corentin Tolisso et nous en reverserons le montant à des causes sociales."