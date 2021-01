L'OM condamne les agissements de ses supporters qui ont mené au report du match face à Rennes

Le match de l'OM face au Stade Rennais a été reporté suite à l'intrusion de supporters au centre d'entraînement phocéen. Le club a réagi.

L'Olympique de Marseille a publié un communiqué pour évoquer les incidents ayant forcé le report de la rencontre face au Stade Rennais, ce samedi après-midi. Plusieurs supporters avaient pénétré dans la Commanderie afin de réclamer des explications au président du club, Jacques-Henri Eyraud. Un joueur, Alvaro, a été blessé par un projectile.

"L’OM condamne avec force l’inacceptable attaque dont le club a été la victime en milieu d’après-midi à l’intérieur du centre d’entrainement Robert-Louis Dreyfus. Quelques centaines d’individus issus de groupes de supporters Ultras se sont introduits de force et avec violence sur le site du centre d’entrainement de la Commanderie, y compris dans le bâtiment du groupe professionnel. Malgré l’intervention des forces de l’ordre, un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l’ordre, agents de sécurité, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brûlés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L’Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l’encontre de cette barbarie".

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM : "Trois cents salariés sont ce soir en état de choc pour avoir vécu en direct ou avoir découvert les images d’une attaque inqualifiable contre l’Institution OM. Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs".