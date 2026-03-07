Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Photo: © photonews

Malgré une soirée tranquille, Manuel Neuer n'a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach ce vendredi soir. Un coup dur en vue pour Vincent Kompany ?

Ce vendredi soir, le Bayern Munich a ouvert la 25e journée de Bundesliga de la meilleure des manières, en s'offrant une victoire tranquille face au Borussia Mönchengladbach (4-1).

Notamment privés de Harry Kane, victime d'une blessure au mollet, les Bavarois ont déjà fait la différence avant la pause, grâce à des buts de Luis Diaz et Konrad Laimer, avant d'enfoncer encore le clou en seconde période.

Le Bayern a inscrit le 3-0 via Jamal Musiala sur penalty, qui a marqué son premier but en championnat depuis le mois d'avril, et le 4-0 via Nicolas Jackson, avant de concéder le but du 4-1 en toute fin de match.

Vincent Kompany encore privé de Manuel Neuer ?

Un but encaissé par Jonas Urbig, le remplaçant de Manuel Neuer, et non par le capitaine allemand, qui, déjà absent lors des quatre derniers matchs en raison d'une blessure, n'a pas rejoint ses partenaires pour la seconde période malgré très peu de travail dans les 45 premières minutes.

Lire aussi… Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"
Un nouveau coup dur en vue pour Vincent Kompany ? De nouveaux examens réalisés cette semaine devraient permettre d'en savoir plus, mais Kompany pourrait à nouveau être privé de son portier de 39 ans juste avant le déplacement à l'Atalanta Bergame en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

11:00
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

10:30
"C'est génial d'être de retour" : revoilà Kevin De Bruyne, pour le plus grand bonheur... de Romelu Lukaku ?

10:00
Un absent de grande importance à Genk pour affronter l'Union : "Mais on ne peut pas se cacher derrière ça"

09:30
Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

09:00
Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"

08:30
"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

08:00
"Qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ?" : Frédéric Taquin frustré mais fier

07:20
1
Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

07:00
Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

06:30
Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

22:50
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

21:40
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
2
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

06/03
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
1
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20

Bundesliga

 Journée 25
Bayern Munich Bayern Munich 4-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Freiburg Freiburg 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 15:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Wolfsburg Wolfsburg 15:30 Hambourg Hambourg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 18:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC St. Pauli FC St. Pauli 08/03 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Union Berlin Union Berlin 08/03 Werder Brême Werder Brême
