Nouvelle victoire du Bayern... mais un coup dur important pour Vincent Kompany avant la Ligue des Champions

Malgré une soirée tranquille, Manuel Neuer n'a disputé que les 45 premières minutes de la rencontre entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach ce vendredi soir. Un coup dur en vue pour Vincent Kompany ?

Ce vendredi soir, le Bayern Munich a ouvert la 25e journée de Bundesliga de la meilleure des manières, en s'offrant une victoire tranquille face au Borussia Mönchengladbach (4-1).

Notamment privés de Harry Kane, victime d'une blessure au mollet, les Bavarois ont déjà fait la différence avant la pause, grâce à des buts de Luis Diaz et Konrad Laimer, avant d'enfoncer encore le clou en seconde période.

Le Bayern a inscrit le 3-0 via Jamal Musiala sur penalty, qui a marqué son premier but en championnat depuis le mois d'avril, et le 4-0 via Nicolas Jackson, avant de concéder le but du 4-1 en toute fin de match.

Vincent Kompany encore privé de Manuel Neuer ?

Un but encaissé par Jonas Urbig, le remplaçant de Manuel Neuer, et non par le capitaine allemand, qui, déjà absent lors des quatre derniers matchs en raison d'une blessure, n'a pas rejoint ses partenaires pour la seconde période malgré très peu de travail dans les 45 premières minutes.

Lire aussi… Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"›

Un nouveau coup dur en vue pour Vincent Kompany ? De nouveaux examens réalisés cette semaine devraient permettre d'en savoir plus, mais Kompany pourrait à nouveau être privé de son portier de 39 ans juste avant le déplacement à l'Atalanta Bergame en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions.