Anderlecht a-t-il perdu sa place au sommet à cause d'un changement de mentalité ? "Seul le titre convenait"
Sacha Kljestan reste un fervent supporter d'Anderlecht, même des années après son départ. L'ancien milieu de terrain, qui a remporté trois titres entre 2010 et 2015, continue de suivre son ancien club depuis les États-Unis et espère un rapide retour au sommet.

Après avoir raccroché les crampons il y a peu, Sacha Kljestan (40 ans) travaille actuellement comme consultant pour la Major League Soccer. Chaque week-end, il suit cependant attentivement les résultats de son ancien club, le Sporting d'Anderlecht.

"Je suis les résultats, mais il m'est pratiquement impossible de regarder les matchs en direct depuis les Etats-Unis. Je regarde les résumés quand je peux", a confié l'ancien milieu de terrain américain dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

"Depuis dix ans, je constate que les résultats ne sont plus à la hauteur des attentes que l'on a d'Anderlecht. À mon époque, on remportait le titre en moyenne une fois tous les deux ans. Désormais, cela va bientôt faire dix ans qu'Anderlecht n'a plus remporté de trophée majeur", a déploré celui qui a confié qu'il ferait tout pour pouvoir assister à la finale de la Coupe de Belgique, en mai.

Selon Sacha Kljestan, Anderlecht peut encore revenir au sommet

Sacha Kljestan constate également un changement de mentalité au RSCA. Il l'a remarqué lors de son passage dans la capitale en début de saison pour le match de championnat face au Club de Bruges. "Ce qui m'a frappé, c'est que le club semblait se contenter d'une position stable. À mon époque, nous n'étions heureux que si nous étions champions", a-t-il insisté.

"Lors de ma première saison, nous avions terminé troisièmes, et cela avait été perçu comme un échec. Le club avait réagi immédiatement et avait recruté des joueurs de premier plan comme Dieumerci Mbokani et Milan Jovanovic. L'objectif était clair : redevenir champion au plus vite."

Sacha Kljestan reste cependant optimiste pour l'avenir d'Anderlecht. "Je suis convaincu que le club peut encore retrouver son identité. Il n'y a pas besoin d'une révolution, mais juste de stabilité et d'ajustements judicieux. Anderlecht possède des supporters fantastiques, un stade magnifique et une histoire riche. Le club peut construire sur ces bases", a conclu celui qui avait répondu à des supporters qu'il serait prêt à aider le club s'il était appelé.

