Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

Yannick Ferrera prend ses marques à Dender. Il y est accompagné de l'un de ses plus fidèles adjoints.

Le staff aura bien changé à Dender cette saison : de Vincent Euvrard à Yannick Ferrera en passant par Hayk Milkon, les derniers mois n'ont pas été synonymes de stabilité. Il y a également eu du mouvement chez les adjoints.

Alors que le Dinantais Frédéric Stilmant a suivi Euvrard à Sclessin, Killian Overmeire est arrivé en janvier. Et il n'est pas le seul à seconder Yannick Ferrera. Ce dernier a en effet emmené Pierre‑Baptiste Baherlé dans ses bagages.

Baherlé connaît Ferrera depuis plus de dix ans

Le Français de 34 ans a connu Ferrera à Saint-Trond lors de la saison 2014/2015, lorsque les Canaris évoluaient un D1B. Avant cela, il n'avait jamais connu la Pro League. Passé par Lille, où Rudi Garcia ne le faisait (comme Jérémy Taravel) pas jouer avec l'équipe première, ce milieu défensif a transité par plusieurs clubs de divisons inférieures chez nos voisins avant de signer au Stayen.

Après Saint-Trond, Baherlé a joué une saison à l'Union Saint-Gilloise, en 2016/2017, lorsque l'équipe, alors entraînée par Marc Grosjean, avait partagé contre le Standard d'Aleksandar Jankovic.





Comme coach, le natif de Cucq a retrouvé Yannick Ferrera en devenant son adjoint au RWDM et lui a toujours été fidèle, que ce soit au Zamalek ou ici, à Dender, où il a été officialisé quelques jours après son T1.