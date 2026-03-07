Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce soir, Charleroi retrouvera Yannick Ferrera à l'occasion du match à Dender. Les Zèbres se présenteront avec un flanc droit bien déforcé.

Quand Yannick Ferrera était entraîneur des Zèbres, Hans Cornelis était encore joueur : alors en début de trentaine, il arpentait sans répit le flanc droit du Cercle de Bruges. Demain soir, c'est justement pour son côté droit qu'il va devoir trouver une solution.

On le sait, Kévin Van den Kerkhof est suspendu pour son tacle inconsidéré sur Christos Tzolis. Le Conseil disciplinaire a beau avoir allégé sa peine d'un match, il manquera tout de même la fin de la phase classique.

Cela aurait pu permettre à Lewin Blum de se montrer contre Dender. Sauf que dans l'agitation générale de la fin de match contre Bruges, le Suisse a écopé d'un carton jaune...qui lui vaut également une suspension.

Qui pour jouer à l'arrière droit ?

Charleroi se présentera donc à Dender avec un noyau dépourvu d'arrière droit. Même si l'histoire retiendra que Cornelis a lancé sa carrière de coach comme joueur-entraîneur (à un niveau plus modeste avec Zwevezele), il ne rechaussera pas les crampons demain.


L'entraîneur des Zèbres a d'autres cartouches, mais il laisse plâner le mystère : "J’ai trois options possibles, à savoir de faire jouer un back gauche à droite, de mettre un défenseur central droitier ou de mettre un joueur plus offensif. Je sais déjà ce que je vais faire, mais je ne le dirai pas". Réponse peu après 17h.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FCV Dender EH - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FCV Dender EH

Plus de news

Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

Jamais deux sans trois : un ancien défenseur de l'Union a suivi le staff de Yannick Ferrera à Dender

06:30
Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

Le "buteur" de l'Antwerp mécontent : "Pour moi, c'était valable"

23:30
Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

Fall a perdu son duel face à l'homme du match, Ashimeru en jambes : les cotes des Loups

23:15
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

La RAAL se heurte à un grand Nozawa, mais l'Antwerp loupe sa dernière chance

22:37
La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

La vengeance de la Ligue des Champions ! Sébastien Pocognoli et Monaco punissent le PSG chez lui

23:10
🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

🎥 La délivrance, enfin : les images de l'ambiance de feu pour le retour de Kevin De Bruyne avec Naples

22:50
Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

Bientôt le feu vert ? Le possible futur directeur sportif d'Anderlecht plus que jamais poussé vers la sortie

21:40
🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

🎥 Le Bayern en mode rouleau compresseur, un ancien de Pro League exclu

22:25
Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

Coup de pression sur le RFC Liège et le Patro : Eupen s'offre sa plus large victoire de la saison

21:56
"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

"Même si c'était contraire à mes principes..." : épargné par les missiles, Julien De Sart cash sur le Qatar

21:00
"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

"Je trouve ça important" : l'ajustement de Jérémy Taravel qui a libéré les attaquants d'Anderlecht

20:30
1
Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

Écarté des terrains depuis octobre mais toujours dans les plans : une prolongation marquante au RFC Liège

21:20
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

18:30
1
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
3
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 16:00 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved