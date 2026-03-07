Rechaussera-t-il lui-même les crampons ? L'autre suspension qui tombe très mal pour Hans Cornelis

Ce soir, Charleroi retrouvera Yannick Ferrera à l'occasion du match à Dender. Les Zèbres se présenteront avec un flanc droit bien déforcé.

Quand Yannick Ferrera était entraîneur des Zèbres, Hans Cornelis était encore joueur : alors en début de trentaine, il arpentait sans répit le flanc droit du Cercle de Bruges. Demain soir, c'est justement pour son côté droit qu'il va devoir trouver une solution.

On le sait, Kévin Van den Kerkhof est suspendu pour son tacle inconsidéré sur Christos Tzolis. Le Conseil disciplinaire a beau avoir allégé sa peine d'un match, il manquera tout de même la fin de la phase classique.

Cela aurait pu permettre à Lewin Blum de se montrer contre Dender. Sauf que dans l'agitation générale de la fin de match contre Bruges, le Suisse a écopé d'un carton jaune...qui lui vaut également une suspension.

Qui pour jouer à l'arrière droit ?

Charleroi se présentera donc à Dender avec un noyau dépourvu d'arrière droit. Même si l'histoire retiendra que Cornelis a lancé sa carrière de coach comme joueur-entraîneur (à un niveau plus modeste avec Zwevezele), il ne rechaussera pas les crampons demain.



L'entraîneur des Zèbres a d'autres cartouches, mais il laisse plâner le mystère : "J’ai trois options possibles, à savoir de faire jouer un back gauche à droite, de mettre un défenseur central droitier ou de mettre un joueur plus offensif. Je sais déjà ce que je vais faire, mais je ne le dirai pas". Réponse peu après 17h.