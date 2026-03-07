Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"

Adriano Bertaccini semble avoir conjuré le mauvais sort au Sporting d'Anderlecht. Buteur contre Louvain après 850 minutes d'essais infructueux, le Carolo est revenu sur la période difficile traversée par les Mauves ces dernières semaines.

Les bâtons d'encens d'Adriano Bertaccini ont-ils permis à Anderlecht de relever la tête ces dernières semaines après une période très difficile ? C'est ce qu'estime le Carolo, qui assure que "depuis qu'il a fait ça, tout le monde a le sourire", dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure, même si "la manière avec laquelle on joue et la mentalité ont aussi changé."

Le club bruxellois a inscrit 13 buts lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues et a retrouvé le sourire. Resté muet pendant 851 minutes, Adriano Bertaccini a lui aussi mis fin à sa mauvaise série en trouvant le chemin des filets face à Louvain, la semaine dernière.

"C'était un énorme soulagement car ça jouait beaucoup dans ma tête, surtout quand on perdait à cause de mes occasions ratées, comme au Standard. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Sur la première occasion, je fais le bon geste mais le ballon passe à côté, tandis que ma reprise de la tête depuis le petit rectangle aurait dû faire but", regrette-t-il.

Adriano Bertaccini espère avoir traversé le pire à Anderlecht

"Quand un attaquant ne marque pas, on parle souvent du manque de confiance ou de la pression, mais ce n'est pas le cas. La saison passée, il me suffisait de tirer au but et le ballon allait dedans. Maintenant, même quand je frappe bien, le gardien fait un superbe arrêt. C'est parfois bizarre, le football...", songe-t-il.

Après cette rencontre, Adriano Bertaccini avait voulu défendre son entraîneur Besnik Hasi, en indiquant que "même avec Pep Guardiola, cet Anderlecht-là ne ferait pas mieux." Une déclaration sous-entendant que le niveau de l'équipe était trop faible, qui n'a absolument pas plu à l'ancien directeur sportif Olivier Renard.





"Des fois, en tant que joueur, il faut prendre ses responsabilités. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur le coach, j'avais aussi dit qu'on avait perdu à cause de moi. Mais j'ai parlé de Guardiola dans une réaction à chaud, et à l'avenir, il faut que je fasse plus attention. Par contre, ma déclaration comme quoi Anderlecht est le plus grand club de Belgique, je la maintiens", a conclu Adriano Bertaccini.