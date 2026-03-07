"Triomphant", "il a tout bien fait" : Sébastien Pocognoli porté aux nues après le succès de Monaco au PSG

Sébastien Pocognoli a réalisé une masterclass tactique ce vendredi soir, selon nos confrères français. L'ancien entraîneur de l'Union a parfaitement contrecarré le plan de Luis Enrique, et c'est en grande partie grâce à lui que l'AS Monaco a pu s'imposer au Paris Saint-Germain.

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli a créé la surprise ce vendredi soir en allant s'imposer dans la capitale sur la pelouse du champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain (1-3).

Éliminés de la Ligue des Champions par les Parisiens fin février, les Monégasques avaient déjà causé des problèmes aux hommes de Luis Enrique, galvaudant un avantage de deux buts à domicile au match aller avant de résister au Parc des Princes au retour et de ne pas passer si loin des prolongations.

Ce vendredi, le plan imaginé par Sébastien Pocognoli a donc encore bien contrecarré celui de son homologue espagnol. Les quotidiens français le classent d'ailleurs parmi les hommes les plus décisifs de la soirée, avec une note de 9/10 notamment chez nos confrères de l'Equipe et l'adjectif "triomphant" qui lui est associé.

Une masterclass de Sébastien Pocognoli face au PSG

Pas de note, par contre, du côté de Footmercato, mais un autre commentaire élogieux à l'attention de l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "Lucide dans sa lecture du match, serein au moment de gérer les blessures de ses latéraux et audacieux au moment de lancer Golovin, deuxième buteur de l’ASM quelques secondes après son entrée en jeu, Sébastien Pocognoli a tout bien fait."

En conférence de presse, Pocognoli a redirigé la lumière vers ses joueurs, qui sont "restés calmes après avoir mangé leur pain noir", a-t-il déclaré. "Ils ont fait une prestation fantastique, avec une grosse débauche d'efforts. Réaliser cette prestation ici est remarquable. On revient à trois points de la Ligue des champions et il faut faire une grosse série parce qu'on a une série négative de décembre à rattraper. Le groupe vit bien, on a les pieds sur terre", a souri Sébastien Pocognoli.