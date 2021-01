Mouscron: Hamdi Harbaoui attend son heure

Le nouveau buteur de l'Excel est dans les starting blocks, mais jusqu'ici coincé dans l'ombre de Nuno Da Costa.

Revenu en Belgique cet hiver, après un passage d'un an et demi par le Qatar, Hamdi Harbaoui n'a pas encore vraiment eu son mot à dire à Mouscron: deux montées et 19 petites minutes de jeu en trois rencontres, c'est très peu pour un attaquant qui connaît pourtant la recette du succès.

Mais le Tunisien est d'abord 'victime' des prestations étincelantes de Nuno Da Costa, indétrônable au coeur de l'attaque mouscronnoise. Et de son manque de rythme. "Avant son arrivée, il n'avait pas joué depuis deux mois en compétition. Il doit continuer à travailler dur et attendre que l'opportunité s'offre à lui", confie Jorge Simao à la Dernière Heure.

Auteur de 69 buts en 162 rencontres de Pro League, passé par Zulte Waregem, Lokeren, OHL, Charleroi et Anderlecht, Hamdi Harbaoui a l'expérience nécessaire pour attendre son tour et il saura saisir l'occasion quand elle se présentera à lui.