Un cadre de Liverpool bientôt de retour ?

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Diogo Jota est sur le chemin du retour. Jürgen Klopp (photo) pourrait à nouveau compter sur ses services à la fin du mois.

Un retour important se profile à Liverpool. L'attaquant des Reds, Diogo Jota a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui. C'est le joueur qui a lui-même annoncé la nouvelle via une vidéo publiée sur son compte Twitter officiel (voir ci-dessous). On peut le voir effectuer des exercices individuels en salle, et à l'extérieur.

Improving! Nice to be back out there 💪⚽️ pic.twitter.com/pWYh1NMQuW — Diogo Jota (@DiogoJota18) February 3, 2021

L'international portugais est absent des terrains depuis près de deux mois, en raison d'une blessure au genou. Il avait contracté cette dernière en fin de rencontre le 9 décembre dernier. C'était face au Midtjylland FC en Ligue des Champions. Depuis, le joueur de 24 ans a manqué 12 rencontres avec son équipe.

Pour rappel, Diogo Jota a rejoint Liverpool cet été en provenance de Wolverhampton contre près de 45 millions d'euros. Lors de la première partie de saison, il a été un homme fort du club anglais en inscrivant 9 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues. D'après les informations de Mundo Deportivo, Liverpool espère pouvoir compter sur lui à la fin du mois de février.