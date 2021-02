Krépin Diatta s'éclate à Monaco: "Des joueurs que je regardais à la télé, il y a cinq ou six ans"

Krépin Diatta, qui vient de jouer ses deux premiers matchs avec l'ASM, attend beaucoup de son expérience monégasque.

Transfert record du mercato hivernal de l'AS Monaco, Krépin Diatta a très vite trouvé ses marques sur le Rocher. "J'ai l'impression d'être là depuis des années", souriait-il mardi, lors de sa présentation officielle.

Il est aussi très heureux d'arriver dans un club où il retrouve des joueurs qu'il admire. "Je côtoie des gars que je regardais encore à la télé il y a cinq ou six ans, pour moi, c'est positif. Je vais continuer à apprendre et à progresser", insiste-t-il.

Et même si cela signifie que la concurrence sera forte, l'ancien Brugeois en tire du positif. "De la concurrence, il y en a partout. Pour moi, ce qui compte, c'est de continuer à travailler et de faire parler mes qualités quand j'ai l'opportunité de me montrer."