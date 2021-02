L'entraîneur de Doku s'énerve: "Et je ne compte pas parler des performances individuelles"

Le coach de Rennes a tout simplement descendu son équipe après le nul concédé face à Lorient.

Mercredi, Rennes a été accroché par Lorient (1-1) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. En conférence de presse, l'entraîneur du club breton Julien Stéphan n'a pas mâché ses mots au moment de revenir sur la performance de son équipe.

"Je trouve qu’on a fait un match insuffisant, notamment sur le plan technique. On a eu énormément de déchet. On a raté des passes qui paraissaient simples, en rendant le ballon à l’adversaire. On n’a pas contrôlé le jeu. A chaud, je n’ai pas encore l’explication. Il va falloir qu’on la trouve, vite. Est-ce que c’est un manque de concentration ? Un manque d’implication ? Je ne sais pas. Pour ce qui est des performances individuelles, je réserverai à chacun d’entre eux la nature des mes observations", a lâché Stéphan, agacé.

Pour rappel, Rennes occupe actuellement la 5e place du classement.