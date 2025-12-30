Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman est encore bel et bien actif, mais se lance dans l'organisation de tournois. La Benito Raman Cup aura lieu en mai prochain.

Benito Raman donne l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs carrières, mais il n'a jamais que 31 ans et ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. L'attaquant du KV Malines se lance cependant dans une nouvelle aventure, pour laquelle son carnet d'adresses bien fourni s'est avéré utile.

En effet, comme il l'a expliqué au Belang Van Limburg, Raman organisera en mai prochain la première édition de la Benito Raman Cup, un tournoi destiné aux équipes U8 et U9 et qui aura lieu au Weerstand Koersel.

Tous les clubs de Raman sauf un

Concernant les clubs participants, l'ex-Diable Rouge (une cap) a eu une idée simple : inviter les clubs dont il a porté les couleurs... et cela fait du monde, car tout le monde ou presque a répondu présent. "Ca a été assez simple", se réjouit-il.

Ainsi, La Gantoise, le Standard, le Beerschot, STVV, le KV Courtrai, Anderlecht et le KV Malines, en Belgique, mais aussi Schalke 04 et le Fortuna Düsseldorf enverront des équipes à Koersel en mai prochain. "Seul Samsunspor manquera à l'appel", pointe Raman.



Un invité d'honneur aurait également pu être présent. "L'AC Milan nous a récemment contacté", révèle le co-organisateur du tournoi, Bram Smeets. "Malheureusement, toutes les places étaient déjà prises".